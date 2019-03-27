Индия провозгласила себя космической державой

В Индии испытания противоспутниковой ракеты оказались успешными. Премьер-министр Индии Нарендр Моди заявил, что теперь страну можно смело считать полноценной космической державой, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Он сообщил, что запущенная боеголовка смогла сбить спутник, который находился на расстоянии 300 км от Земли. По мнению руководства страны, это событие носит исторический характер. Они уточнили, что подобными достижениями ранее могли похвастаться только Россия, США и Китай.

Глава кабинета министров страны отметил, что запуск противоспутниковой ракеты не противоречит международному праву.