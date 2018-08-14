Индия назначит нового посла в России

Бала Венкатеш Варма, ранее занимавший пост посла Индии в Испании, назначен новым послом своей страны в РФ, сообщили РИА «Новости» в индийском МИД. Варма приступит к обязанностям в новом качестве в ближайшее время.

Варма говорит по-русски и хорошо знает Россию.

На посту посла в РФ Варма сменил Панкаджа Сарана, который назначен заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности.

Индийское посольство в Москве — дипломатическая миссия Индии в России, расположена в Москве в Таганском районе на улице Воронцово Поле. Особняк, в котором в настоящее время размещается посольство, построен в 1911 году для Г. В. Бардыгиной (Э. Г. Марк) по проекту архитектора Ивана Барютина.