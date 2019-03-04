Индия и Пакистан обстреляли позиции друг друга в Кашмире

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В Минобороны Индии заявили, что сегодня утром военнослужащие Пакистана и Индии обстреляли позиции друг друга в спорном регионе Кашмир. Как пишет РИА Новости, при этом индийский подполковник Девендер Ананд заявил, что информации о пострадавших или погибших в результате перестрелки нет.

Между тем, как отмечает RT, ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что страна не заинтересована в эскалации напряжённости и в настоящий момент обстановка в регионе стабилизируется.

По информации индийской стороны, 27 февраля Пакистан сбил индийский Миг-21, а ВВС Индии – пакистанский истребитель F-16. Пакистан утверждает, что уничтожил два самолета Индии, а его истребитель не пострадал. 28 февраля Исламабад обстрелял населенные пункты на индийской границе. Между тем, в связи с инцидентом Росавиация рекомендовала внести корректировку в маршруты движения воздушных судов, подчёркивает «Русская планета». В конце февраля отмечалось, что в связи с этим некоторые дальнемагистральные маршруты станут еще продолжительнее. Самолеты будут совершать промежуточные посадки для дозаправки.

Также ранее сегодня стало известно, что запрет на полеты над территорией Пакистана для российских авиакомпаний продлен еще на сутки - 5 марта, до 11:00.





