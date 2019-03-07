Индия берет у России в лизинг подлодку за $3,3 млрд

Индия заключила договор с Россией о лизинге атомной подводной лодки почти на три с половиной миллиарда долларов США. Как сообщает сайт газеты Business Standard, документ подписан в Нью-Дели.

Субмарина проекта 971 «Щука- Б» (класс «Акула» по классификации НАТО) будет передана индийским военно-морским силам в 2025 году на 10 лет, передает ТАСС. Первую атомную субмарину Индия получила в лизинг ещё от Советского Союза в 1988 году.

Эта сделка станет второй по величине в истории военно-технического сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. В прошлом году было подписано соглашение на поставку Индии российских систем противоракетной обороны С-400 на общую сумму 5,5 миллиарда доллара.