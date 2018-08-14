Инцидент у здания парламента Британии полиция рассматривает как теракт

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Сотрудники полиции рассматривает инцидент у парламента Великобритании в Лондоне как теракт. Об этом сообщает RT, ссылаясь на заявление Скотленд-Ярда.

В свою очередь в посольстве России в Великобритании отметили, что наши соотечественники не пострадали в результате инцидента. Источник напоминает, что сегодня утром ограждение у здания британского парламента протаранил автомобиль. В результате ЧП пострадали несколько пешеходов. Водитель транспортного средства был арестован полицией на месте происшествия, отмечает Утро.ру.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники контртеррористического подразделения.