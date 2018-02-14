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Инцидент у штаб-квартиры АНБ не связан с терроризмом

14 Февраля 2018 в 22:13
Инцидент у штаб-квартиры АНБ не связан с терроризмом

ФБР не нашло связи между терроризмом и инцидентом у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США на военной базе Форт-Мид в штате Мэриленд. Соответствующее сообщение было размещено в Twitter на странице отделения Федерального Бюро расследований в Балтиморе, которое ведет следствие по данному делу, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о трех раненых в результате инцидента.

Агентство национальной безопасности Соединённых Штатов — подразделение Министерства обороны США, входящее в состав Разведывательного сообщества на правах независимого разведывательного органа.

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