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Имя Андрей попало под запрет в Исландии

31 Января 2018 в 11:22
Имя Андрей попало под запрет в Исландии

Младенцев в Исландии официально запретили называть Андреями. Имя не внесено в официальный реестр. Эксперты-филологи считают, что окончание в этом слове  не соответствует канонам языка, а также правилам исландской фонетики и орфографии. Но власти предоставили родителям на выбор несколько вариаций: Андри, Андреан, Андреас, Андэ и Андрес, сообщают argumenti.ru

В России также собираются запретить родителям называть своих детей нелепыми и неблагозвучными именами. Например, Ярослав-Лютобор, Заря Заряница, Дельфин и другие, отмечает «Свободная Пресса»

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