Имя Андрей попало под запрет в Исландии

Младенцев в Исландии официально запретили называть Андреями. Имя не внесено в официальный реестр. Эксперты-филологи считают, что окончание в этом слове не соответствует канонам языка, а также правилам исландской фонетики и орфографии. Но власти предоставили родителям на выбор несколько вариаций: Андри, Андреан, Андреас, Андэ и Андрес, сообщают argumenti.ru.

В России также собираются запретить родителям называть своих детей нелепыми и неблагозвучными именами. Например, Ярослав-Лютобор, Заря Заряница, Дельфин и другие, отмечает «Свободная Пресса».