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Имущественные преференции для Крыма продлят на 5 лет

15 Ноября 2018 в 20:05
Имущественные преференции для Крыма продлят на 5 лет

Правительство Российской Федерации согласилось продлить для Крыма особые нормы в сфере имущественных и земельных отношений до 23 года, а также градостроительства - до 22. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов на заседании рабочей группы по обеспечению упрощения условий ведения бизнеса на полуострове. Как уточнил Аксёнов, он уже получил согласие в кабинете министров, передает КИА.

Глава Крыма пообещал бросить все силы в будущем году на справедливую оценку кадастровой стоимости земельных участков для расчёта налогов. Постановление о применении кадастровой стоимости для расчёта земельного налога и арендной платы вступит в силу в Крыму 1 января 2020 года.

Кроме того, глава Республики обозначил ещё одну острую проблему – точечную застройку. Решение по её ограничению уже принято. У добропорядочных застройщиков никаких проблем не возникнет, заверил Аксёнов. Он подчеркнул, что в ближайшее время будут выработаны меры, которые позволят сделать эту сферу прозрачной и понятной.

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