Поезду присвоят имя организатора побега из Собибора

Имя советского офицера Александра Печерского будет присвоено поезду «Москва – Ростов-на-Дону». Торжественная церемония состоится 22 февраля на Казанском вокзале столицы. В ней примут участие представители Российского военно-исторического общества, ОАО «РЖД», Фонда Печерского, почетные гости, ветераны.

На конечных точках маршрута поезда будет действовать выставка, рассказывающая о подвиге Александра Печерского. Он сумел подготовить единственное успешное восстание в лагерях смерти в годы Второй мировой войны. 14 октября 1943 года советскому военнопленному удалось организовать массовый побег из Собибора.