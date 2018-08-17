Именем «королевы соула» Ареты Франклин назовут один из астероидов

Специалисты NASA назвали астероид 249516 в честь ушедшей из жизни американской певицы Ареты Франклин. Как пишет Газета.ру, об этом сообщается в Twitter Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Отмечает, что диаметр астероида «249516 Арета» составляет около четырех километров. Он был восемь лет назад, а теперь будет носить имя выдающейся американской певицы.

Как напоминают «Известия», причиной смерти Ареты Франклин стало онкологическое заболевание. За три дня до кончины «королева соула» рассказала о своем тяжелом состоянии, а также заранее попрощалась с родными и поклонниками. Звезда ушла из жизни в своем доме в Детройте, напоминает Ura.ru.