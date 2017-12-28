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Илью Яшина оштрафовали на 30 тысяч рублей

28 Декабря 2017 в 22:03
Илью Яшина оштрафовали на 30 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина за проведение несогласованного массового мероприятия, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Количество участников несогласованного мероприятия, прошедшего 24 декабря в Лермонтовском сквере, составило около 300 человек, в отношении организаторов был собран материал об административном правонарушении.

34-летий Илья Валерьевич Яшин — российский муниципальный и политический деятель, депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы с 10 сентября 2017 года, председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года.

Участник многочисленных оппозиционных митингов, акций протеста и ряда резонансных политических акций, Яшин стал известен, будучи одним из создателей и лидеров движения «Оборона» и «Молодёжное Яблоко».

С 2006 по 2008 год являлся членом федерального бюро партии «Яблоко». В 2008 году был исключён из «Яблока» за нанесение политического ущерба партии. В декабре 2008 года принял участие в учредительном съезде движения «Солидарность» и был избран в бюро федерального политсовета ОДД «Солидарность».

С 2010 года — заместитель председателя партии ПАРНАС (2012—2016). 16 декабря 2016 года покинул партию ПАРНАС.

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