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Илону Маску разрешат бурить под столицей США

19 Февраля 2018 в 19:35
Илону Маску разрешат бурить под столицей США

Илону Маску и его компании The Boring Company выдали разрешение на бурение под Вашингтоном. Об этом сообщает The Washington Post.

Транспортное управление города выдало предварительное разрешение, отмечается в тексте сообщения. На данный момент детали проекта не раскрываются, но уточняется, что речь пойдёт о строении станции высокоскоростных подземных поездов Hyperloop.

Напомним, что с инициативой такого строительства выступил сам Илон Маск в 2012 году. Такие поезда могут связать Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию и Балтимор.

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