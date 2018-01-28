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Илон Маск создал огнемет на случай зомби-апокалипсиса

28 Января 2018 в 15:43
Илон Маск создал огнемет на случай зомби-апокалипсиса

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал скорое поступление в продажу безопасных огнеметов, которые «зажгут любую вечеринку» и пригодятся для «уничтожения зомби». Об этом предприниматель сообщил в Twitter. На огнеметы уже принимаются предзаказы.

«Сработает против толп мертвецов или мы вернем деньги!» — написал Маск.

Концепция устройства ранее была размещена boringcompany.com, пользователю было достаточно ввести пароль flame («пламя»). Но тогда товар не был доступен для предзаказа.

Напомним, в декабре 2017 года Маск пообещал выпустить огнемет, после того, как продаст 50 тысяч кепок The Boring Company, пишет Газета.ру
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