Илон Маск создал огнемет на случай зомби-апокалипсиса

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал скорое поступление в продажу безопасных огнеметов, которые «зажгут любую вечеринку» и пригодятся для «уничтожения зомби». Об этом предприниматель сообщил в Twitter. На огнеметы уже принимаются предзаказы.

«Сработает против толп мертвецов или мы вернем деньги!» — написал Маск.

Концепция устройства ранее была размещена boringcompany.com, пользователю было достаточно ввести пароль flame («пламя»). Но тогда товар не был доступен для предзаказа.