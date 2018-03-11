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Илон Маск представил концепт подземного электробуса

11 Марта 2018 в 08:09
Илон Маск представил концепт подземного электробуса

Основатели SpaceX и Tesla, предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter видео с концептом электробуса для тоннелей под городами.

Создателем электробуса является другая компания Маска The Boring Company.

По словам Маска, концепт является подземным автономным электрическим автобусом, способным передвигаться со скоростью 241 км/ч.

Маск добавил, что The Boring Company акцентируется на пешеходах и велосипедистах, Компания планирует создать множество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.

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