Илон Маск представил концепт подземного электробуса

Основатели SpaceX и Tesla, предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter видео с концептом электробуса для тоннелей под городами.



Создателем электробуса является другая компания Маска The Boring Company.

По словам Маска, концепт является подземным автономным электрическим автобусом, способным передвигаться со скоростью 241 км/ч.

Маск добавил, что The Boring Company акцентируется на пешеходах и велосипедистах, Компания планирует создать множество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.