Вторник
27 февраля
USD 55.92
EUR 68.92
Горячие новости

Ильхам Алиев стал кандидатом в президенты Азербайджана

27 Февраля 2018 в 22:13
Ильхам Алиев стал кандидатом в президенты Азербайджана

Центральная избирательная комиссия Азербайджана зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева от партии «Ени Азербайджан» для участия в президентских выборах, которые состоятся 11 апреля.

Для регистрации кандидатуры Алиева в ЦИК были представлены 45 тысяч подписей избирателей и соответствующие документы.

56-летний Ильхам Гейдар оглы Алиев — азербайджанский государственный и политический деятель, действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

Сын и преемник президента Азербайджана Гейдара Алиева (1993—2003). Трижды побеждал на президентских выборах (2003, 2008 и 2013 гг.)

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.