Ильхам Алиев стал кандидатом в президенты Азербайджана

Центральная избирательная комиссия Азербайджана зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева от партии «Ени Азербайджан» для участия в президентских выборах, которые состоятся 11 апреля.

Для регистрации кандидатуры Алиева в ЦИК были представлены 45 тысяч подписей избирателей и соответствующие документы.

56-летний Ильхам Гейдар оглы Алиев — азербайджанский государственный и политический деятель, действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

Сын и преемник президента Азербайджана Гейдара Алиева (1993—2003). Трижды побеждал на президентских выборах (2003, 2008 и 2013 гг.)