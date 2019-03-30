Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В впервые взлетел в Воронеже. Сообщается, что он был создан, чтобы заменить украинские Ан-26.

Испытательный полет прошел на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО". За полетом наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, руководители Минобороны и Минпромторга.

По словам Борисова, самолет был создан исключительно из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

Уточняется, что Ил-112В успешно приземлился, а его полет был заснят на видео.