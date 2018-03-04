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Играющий за сборную Италии 31-летний футболист умер во сне

4 Марта 2018 в 15:03
Играющий за сборную Италии 31-летний футболист умер во сне
EPA-EFE/FABIO MURRU

В Италии скончался футболист Давиде Астори. 31-летний защитник выступал за «Фиорентину»,  а также входил в сборную страны.

Отмечается, что Астори был найден мертвым в номере отеля в Удине. Предположительно, он скончался во сне. Причина смерти не называется.

Сегодня, 4 марта, «Фиорентина» должна была встречаться с «Удинезе» в рамках 27 тура чемпионата Италии по футболу. В связи с кончиной Астори матч отменили.

Кроме того, был отменен другой матч первенства страны между «Дженоа» и «Кальяри», который также был запланирован на воскресенье, пишет Газета.ру

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