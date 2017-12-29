Игра ребенка со спичками убила 12 человек в Нью-Йорке

Масштабный пожар произошел в одном из зданий района Бронкс города Нью-Йорк. Возгорание началось в результате игры ребенка со спичками.

Мать 3-летнего мальчика заметила, что начался пожар, только когда ее ребенок начал кричать из кухни, где он был оставлен один. Мать покинула свою квартиру со своими двумя детьми, но не закрыла входную дверь, сообщает «Синьхуа»

Пожарные прибыли на место происшествия через 3 минуты после получения вызова и немедленно вошли в здание, однако пожар оказался «беспрецедентно» сильным. В результате происшествия погибли 4 ребенка, 4 женщины и 4 мужчин.

Бронкс — одно из пяти боро Нью-Йорка, единственное, чья территория находится на континентальной части суши. Население — 1,408 млн человек.

Своё название район получил по имени Йонаса Бронка, выходца из Швеции, голландского капитана, владевшего в начале 1640-х землей на территории нынешнего Бронкса. В 1639 году он основал ферму у берега реки Гарлем.