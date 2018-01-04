«Игра престолов» по-китайски. Россию и Китай разделила ледяная стена

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян появилась огромная ледяная стена. Необычное явление возникло на озере Ханка. Стена поднимается в высоту на 20 метров и простирается в стороны на десятки километров.

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом CCTV, стена возникла в силу естественных причин – сильного ветра, который согнал в одну кучу куски льда со всего озера и низких температур.





Сначала высота «стены» достигала 3-4 метров, затем она выросла до 20-ти. Ледяную стену уже сравнили с Великой китайской стеной.