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«Игра престолов» по-китайски. Россию и Китай разделила ледяная стена

4 Января 2018 в 17:03
«Игра престолов» по-китайски. Россию и Китай разделила ледяная стена

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян появилась огромная ледяная стена. Необычное явление возникло на озере Ханка. Стена поднимается в высоту на 20 метров и простирается в стороны на десятки километров.

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом CCTV, стена возникла в силу естественных причин – сильного ветра, который согнал в одну кучу куски льда со всего озера и низких температур.


Сначала высота «стены» достигала 3-4 метров, затем она выросла до 20-ти. Ледяную стену уже сравнили с Великой китайской стеной.

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