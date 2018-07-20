Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное подготовке к проведению фестиваля «Нашествие-2018», который состоится в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа.

«Ожидается не менее 200 тысяч гостей. Основная задача – обеспечить безопасность мероприятия, медицинское сопровождение, необходимую инфраструктуру», – подчеркнул Игорь Руденя.

На фестивале будет организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи, врачей центра медицины катастроф, Конаковской ЦРБ. Охрану обеспечат представители УМВД, УГИБДД, ГУ МЧС по Тверской области, Росгвардии, ОМОН, а также частных охранных предприятий.

До 14 увеличено количество въездов на стоянки, которых также стало больше – 4. Предусмотрено дежурство эвакуационной техники и специалистов, которые при необходимости смогут оказать помощь в ремонте автомобилей.

Перед фестивалем организована санитарная противоклещевая обработка территории, отбор проб воды, скос травы, уборка.

На «Нашествии» будет представлена продукция более 20 тверских предприятий. Состоится авиашоу пилотажной группы «Витязи». Всего на «Нашествии-2018» будет работать свыше 40 интерактивных зон и развлекательных площадок.

В этом году на трёх сценах фестиваля «Нашествие» выступят 150 музыкальных групп.

Совместно с Благотворительным фондом Владимира Высоцкого в рамках фестиваля пройдёт этап Всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий.Фест».