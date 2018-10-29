Игорь Акинфеев предложил назвать аэропорты именами футболистов

Капитан ФК ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал инициативу назвать аэропорты страны именами выдающихся соотечественников. По его словам, ЦСКА уже много лет летает самолетами, названными в честь выдающихся представителей России. По мнению футболиста, имена «соотечественников, долгие годы работавших на благо России» должны получить и наиболее значимые аэропорты.

«Считаю, что любой гражданин должен интересоваться историей своей родной страны и почитать людей, которые прославляли ее в разных сферах деятельности», - цитируют великиеимена.рф Акинфеева.

Такой чести могут быть удостоены, по мнению Акинфеева, выдающийся вратарь московского «Динамо» Лев Яшин и олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча» и легендарный бомбардир ЦДКА Григорий Федотов.

Ранее экс-мэр Москвы Юрий Лужков в эфире НСН предложил расширить программу конкурса «Великие имена России» за счет космодромов.