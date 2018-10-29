Понедельник
29 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

Игорь Акинфеев предложил назвать аэропорты именами футболистов

29 Октября 2018 в 15:53
Игорь Акинфеев предложил назвать аэропорты именами футболистов

Капитан ФК ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал инициативу назвать аэропорты страны именами выдающихся соотечественников. По его словам, ЦСКА уже много лет летает самолетами, названными в честь выдающихся представителей России. По мнению футболиста, имена «соотечественников, долгие годы работавших на благо России» должны получить и наиболее значимые аэропорты.

«Считаю, что любой гражданин должен интересоваться историей своей родной страны и почитать людей, которые прославляли ее в разных сферах деятельности», - цитируют великиеимена.рф Акинфеева.

Такой чести могут быть удостоены, по мнению Акинфеева, выдающийся вратарь московского «Динамо» Лев Яшин и олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча» и легендарный бомбардир ЦДКА Григорий Федотов.

Ранее экс-мэр Москвы Юрий Лужков в эфире НСН предложил расширить программу конкурса «Великие имена России» за счет космодромов.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.