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«Идиотизм». Рябинский ответил на слова Порошенко о «символе украинской борьбы»

22 Июля 2018 в 10:25
«Идиотизм». Рябинский ответил на слова Порошенко о «символе украинской борьбы»

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал победу украинского боксера  Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Украинский лидер считает, что победа Усика над Гассиевым - это «символ украинской борьбы».

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы», - написал Порошенко в Twitter.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем Twitter назвал слова Порошенко «идиотизмом».

«Как достали уже переводить все в политику! Идиотизм!» - написал Рябинский.

Накануне Усик победил Гассиева в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), пишет RT.

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