IAAF выдвинула новые обвинения в допинге против российских атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций обвинила 14 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Среди попавших под подозрение - олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов.

Отмечается, что рассматривать дело будет Спортивный арбитражный суд (CAS). Следствие по делу началось после отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководства Ричарда Макларена.

Сообщается, что атлеты, несмотря на проводимое расследование, отстранены от соревнований не будут.

Допинговый скандал в российском спорте разразился в 2015 году после фильма телеканала ARD, основанного на показаниях бывшего главы Русада Григория Родченкова. ИААФ временно приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), и спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, пишет Газета.ру