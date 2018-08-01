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Huawei впервые обошёл Apple по продажам смартфонов

1 Августа 2018 в 13:43
Huawei впервые обошёл Apple по продажам смартфонов

Одна из крупнейших компаний КНР в области телекоммуникаций Huawei Technologies опередила Apple по объему продаж смартфонов во втором квартале 2018 года. Она вышла на второе место по этому показателю после южно-корейской Samsung Electronics, передает РИА Новости.

По данным аналитической фирмы Canalys, Huawei реализовала с апреля по июнь 54 миллиона телефонов, Samsung - 73 миллиона, Apple - 41 миллион. Локомотивом продаж китайской компании стал флагманский смартфон Huawei P20, который пользуется большим спросом у покупателей по всем миру.

По оценке аналитиков, успех китайского производителя также связан с выработкой новой стратегии и смены ориентации на внешние рынки.

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