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HBO показала трейлер к фильму о Джексоне «Покидая Неверленд»

20 Февраля 2019 в 13:51
HBO показала трейлер к фильму о Джексоне «Покидая Неверленд»

В сеть выложен трейлер скандального документального фильма о Майкле Джексоне Leaving Neverland («Покидая Неверленд»), снятый американским телеканалом HBO. Широкая публика увидит ленту, в которой Джексона обвиняют в педофилии, 3 марта.


В картине 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон рассказывают, что испытали насилие со стороны поп-звезды, когда им было 10 и 7 лет соответственно. Ранее семья Майкла Джексона раскритиковала фильм, а его героев назвала мошенниками. Они напомнили, что расследование в 2005 году признало Джексона невиновным, а сами мужчины на суде выступили в его защиту.

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