Гузеева призналась, где омолаживается и худеет

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева проходит курс омоложения с помощью препаратов на побережье Чёрного моря в Крыму. Как передает «Свободная пресса» , об этом она рассказала в своём Instagram.

«Мне делают капельницу какую-то для того, чтобы я была красивой и молодой», — объяснила 59-летняя Заслуженная артистка России.

Как признаётся Гузеева, работа на телевидении ухудшает цвет её лица, поэтому она вплотную взялась за свой внешний облик. Как рассказала своим подписчикам актриса, омоложением и сбросом лишнего веса она занимается в клинике в районе Алушты.

Лариса Гузеева также выкладывает фотографии, где она отдыхает одна на пустынном пляже, восхваляя красоты Крыма.