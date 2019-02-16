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Гусман: Главный наставник «Лидеров России» - президент

16 Февраля 2019 в 14:19
Гусман: Главный наставник «Лидеров России» - президент

Михаил Гусман, который входит в состав наблюдательного совета всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и является первым заместителем гендиректора ТАСС, считает, что президент РФ Владимир Путин - главный наставник для участников лидерского соревнования.

«Справедливо будет сказать, что у этого конкурса есть главный наставник... это президент России. Он, действительно, является главным наставником этого конкурса, он является главным наставником всех вас. И я с этим вас поздравляю», - заявил Гусман, приветствуя участников первого полуфинала регионов Центрального федерального округа (ЦФО).

Гусман признал, что не верил в успех второго конкурса, но убедился, что он проходит «на порядок организованней, точнее, умнее и ярче, чем первый».

Напомним, что второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Более чем из 91 тысячи заочных участников в очные полуфиналы вышли около 3,3 тыс. человек.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей». Соревнование призвано выявить и поддержать талантливых управленцев по всей России. В первом этапе почти из 200 тысяч человек на старте в финале были определены 103 победителя. Высокие назначения получили 67 участников первого сезона. Четверо из них стали заместителями федеральных министров, двое – губернаторами.

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