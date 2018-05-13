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Гурцкая обвинила Украину в неудачном выступлении Самойловой

13 Мая 2018 в 17:06
Гурцкая обвинила Украину в неудачном выступлении Самойловой

Если бы певице Юлии Самойловой позволили выступить на «Евровидении-2017», ее результат был бы выше нынешнего. В этом уверена певица Диана Гурцкая.

Певица считает, что у Самойловой за год накопилась «психологическая усталость».

«Юля же молодец не в силу физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, не пустившая ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы на порядок выше. А за год скопилась психологическая усталость. Невозможно не перегореть за такой долгий период», — сказала Гурцкая.

Певица добавила, что считает категорически неправильными разговоры об инвалидности Самойловой и ее связи с неудачным выступлением, пишет РИА Новости.

Ранее музыкант Юрий Лоза высказал мнение, что Юлия Самойлова «физически не способна полноценно петь».

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