«Гуманитарное бесчинство». Трамп раскритиковал действия России и Ирана в Сирии

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал действия России и Ирана в отношении мирного населения Сирии. Как заявил американский лидер ан пресс-конференции в Вашингтоне, «содеянное Россией и Ираном в Восточной Гуте заслуживает жесткого осуждения».

«То, что эти три страны делают с людьми за последнее короткое время, - это позор и гуманитарное бесчинство», - заявил хозяин Белого дома, которого цитирует Трампа «Газета.ру».

22 февраля заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок рассказал ан заседании Совбеза организации, что по районам Восточной Гуты ведутся интенсивные обстрелы и бомбардировки с воздуха. Одновременно обстреливается пригород Дамаска.

Кремль опроверг обвинения в том, что Россия, Иран и Сирия несут ответственности за эти события, пишет «Известия».



