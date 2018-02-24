Суббота
24 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

«Гуманитарное бесчинство». Трамп раскритиковал действия России и Ирана в Сирии

24 Февраля 2018 в 12:01
«Гуманитарное бесчинство». Трамп раскритиковал действия России и Ирана в Сирии

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал действия России и Ирана в отношении мирного населения Сирии. Как заявил американский лидер ан пресс-конференции в Вашингтоне, «содеянное Россией и Ираном в Восточной Гуте заслуживает жесткого осуждения».

«То, что эти три страны делают с людьми за последнее короткое время, - это позор и гуманитарное бесчинство», - заявил хозяин Белого дома, которого цитирует Трампа «Газета.ру».
22 февраля заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок рассказал ан заседании Совбеза организации, что по районам Восточной Гуты ведутся интенсивные обстрелы и бомбардировки с воздуха. Одновременно обстреливается пригород Дамаска.

Кремль опроверг обвинения в том, что Россия, Иран и Сирия несут ответственности за эти события, пишет «Известия».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.