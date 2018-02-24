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Губерниев "послал" бойкотирующих КМ биатлонистов на четыре буквы

24 Февраля 2018 в 16:49
Губерниев "послал" бойкотирующих КМ биатлонистов на четыре буквы

Российский комментатор Дмитрий Губерниев очень резко отреагировал на отказ американских с чешских биатлонистов приезжать на этап Кубка Мира в Тюмень. Свои мысли Губерниев изложил на страничке Instagram.

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень, не хотите ехать в Россию? – пишет Губерниев. – Милые мои, идите вы в ж…! С пламенным биатлонным приветом!»

Комментатор добавил, что туда же стоит отправиться и шведу Себастьяну Самуэльсону, который первый высказался за бойкот соревнований в России.

Ранее француз Мартен Фуркад не поддержал американцев и шведов, решивших бойкотировать выступления по биатлону в Тюмени. Фуркад заявил, что сам обязательно приедет на соревнования в Россию. 

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