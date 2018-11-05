Губернатор разберется. Оскандалившуюся свердловскую чиновницу вызывают на ковер

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на скандальную историю, в которой оказалась директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких. Ее высказывания о молодежи и обязательствах государства перед ней Куйвашев назвал некорректными.

«С тем, что звучит на видеозаписи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких», - написал Куйвашев в понедельник на своей официальной странице в Instagram.

Глава региона намерен выяснить, имела ли место ошибка или же чиновница изложила свою продуманную позицию.

Ранее в сети появилась запись, на которой Ольга Глацких, отвечая на вопрос волонтеров о детских и молодежных проектах, заявила, что «государство им ничего не должно, потому что не просило их родителей их рожать».