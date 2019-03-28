Губернатор Приморья Кожемяко не поверил в арест Ишаева

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал не спешить с оценками по поводу ареста бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. По его мнению, информация о задержании Ишаева может быть фейком. Об этом сообщает сайт KP.Ru.



«Я не могу это комментировать, потому что не знаю никаких подробностей, может быть, это - какой-то фейк?» - заметил он.

По сведениям Кожемяко, Ишаев во время работы губернатором Хабаровского края и полпреда президента в ДФО стремился работать на благо края.

«Он долгие годы отработал в Хабаровском крае, работал губернатором успешно. Что могу сказать... Потом был полпредом, стремился развивать и свой край, и развивал его. Может, там есть какие-то нюансы свои... Нет, у меня - по работе с ним - вопросов никогда не было», - пояснил чиновник.

Напомним, утром 28 марта в Москве был задержан бывший полпред президента в ДФО академик РАН Виктор Ишаев.