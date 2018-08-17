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Губернатор Подмосковья открыл паром через Оку

17 Августа 2018 в 19:41
Губернатор Подмосковья открыл паром через Оку

Андрей Воробьёв сегодня совершил рабочую поездку в Луховицы, в рамках которой открыл движение по паромной переправе через Оку, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Пропускная способность переправы – 230 автомобилей в сутки. Движение будет осуществляться круглогодично и вне зависимости от уровня воды в Оке. Переправа расположена у деревни Ловцы.

Луховицы известны в России благодаря ключевому предприятию в городе – авиационному «Луховицкому машиностроительному заводу», который входит в корпорацию «МиГ». На предприятии не только производится сборка современных боевых самолётов, но и их испытание.

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