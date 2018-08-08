Губернатор Подмосковья и Евгений Малкин сыграли в хоккей с молодежью

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин сыграли в хоккей с юными спортсменами в ледовом дворце «Подмосковье» в Воскресенске. Гости вышли на лед в свитерах местной хоккейной команды «Химик»: губернатор под номером 19, Малкин - 71.

По словам Воробьева, они приехали, чтобы поддержать школу. Он отметил, что хоккей и фигурное катание чрезвычайно популярны в Подмосковье. За последнее время в регионе был построен 31 ледовый дворец.

В ходе совместной игры юные хоккеисты услышали много полезных советов от Малкина, сообщает телеканал «360». Форвард клуба НХЛ «Питсбург Пингвинз» похвалил уровень подготовки многих ребят.

Ребятам местной юношеской команды подарили современную хоккейную экипировку.