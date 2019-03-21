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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку. Как отмечает «Интерфакс», она попросила Владимира Путина о досрочном сложении полномочий.

Ковтун назвала это решение «осознанным и трудным», добавив, что уходит с поста губернатора «с чувством удовлетворения и даже гордости». Отмечается, что Владимир Путин пока не подписал заявление Ковтун, которая руководила регионом с 2012 года.

При этом в отставку уже ушли губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Калмыкии Алексей Орлов и глава Алтая Александр Бердников.

Ранее СМИ, ссылаясь на кремлёвские источники, сообщил о грядущей серии новых отставок губернаторов. Так, стало известно, что свои посты в ближайшее время могут покинуть губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава Челябинской области Борис Дубровский, также отставка грозит Алексею Орлову (Калмыкия) и Андрею Бочарову (Волгоградская область).