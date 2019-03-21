Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку

21 Марта 2019 в 10:10
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку
ФОТО: РИА Новости
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку. Как отмечает «Интерфакс», она попросила Владимира Путина о досрочном сложении полномочий.

Ковтун назвала это решение «осознанным и трудным», добавив, что уходит с поста губернатора «с чувством удовлетворения и даже гордости». Отмечается, что Владимир Путин пока не подписал заявление Ковтун, которая руководила регионом с 2012 года.

При этом в отставку уже ушли губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Калмыкии Алексей Орлов и глава Алтая Александр Бердников.

Ранее СМИ, ссылаясь на кремлёвские источники, сообщил о грядущей серии новых отставок губернаторов. Так, стало известно, что свои посты в ближайшее время могут покинуть губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава Челябинской области Борис Дубровский, также отставка грозит Алексею Орлову (Калмыкия) и Андрею Бочарову (Волгоградская область).


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.