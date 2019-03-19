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Губернатор Челябинской области подал в отставку

19 Марта 2019 в 18:28
Губернатор Челябинской области подал в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой отправить его в отставку. В своем заявлении он сообщил, что это его личное решение.

Дубровский уточнил, что интересы жителей региона всегда стояли для него на первом месте и выразил уверенность в правильности своего решения:

«Челябинская область — замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края», - добавил губернатор.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона, согласно распоряжению Путина, будет заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

Борис Дубровский выполнял обязанности губернатора с января 2014 года, когда он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. После он одержал победу на выборах. Губернаторский срок Дубровского истекал в сентябре этого года, однако ранее он заявлял о своем намерении идти на второй срок.

 

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