Алтайский губернатор одобрил новое назначение барнаульской учительницы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

В понедельник стало известно, что Татьяна Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе в краевом институте повышения квалификации работников образования, сообщает «ФедералПресс».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одобрил действия министра образования Максима Костенко по разрешению конфликта. То, что глава региона не стал медлить с оценкой, эксперты назвали событием новой управленческой волны, когда власть понимает нюансы взаимодействия и трансформации информации в современном мире, отметила руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

«Мы знаем много кейсов в нашей российской практике, когда власть отмалчивается по актуальным и злободневным проблемам и инцидентам. В данном случае основной позитивный момент в том, что была не только оперативная реакция властей, но и высказана четкая позиция. Причем без каких-либо заигрываний, а ведущая к конкретным действиям и социальным изменениям в жизни отдельно взятого человека», - подчеркнула Кислицына.

В интервью НСН первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко предположил, что негативная реакция со стороны родителей и школы на публикацию фото учительницы в купальнике может быть обусловлена консервативными традициями, которые до сих пор сохранились в регионе.

«Давайте вернемся лет на 100-120 назад, углубимся в историю Алтайского края. Это период столыпинских реформ, в это время в этот регион переселяли множество людей, в том числе, из Краснодарского края. Этому региону присущи традиции ортодоксального христианства, казачества. И они сохранились до сих пор», - пояснил парламентарий.

Ксения Собчак вступилась за учительницу из Барнаула, которую заставили уволиться после того, как она разместила в соцсетях своё фото в купальнике.

«Что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?» — цитирует НСН запись телеведущей и экс-кандидата в президенты РФ в ее Telegram-канале.