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Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной компанией Citgo

16 Марта 2019 в 16:15
Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что получил контроль над нефтяной корпорацией Citgo, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки. Такое заявление он сделал в своем Twitter.

Он сообщил, что теперь контролирует Citgo, а также обладает лицензией на дальнейшее управление компанией. По его мнению, это создает важный актив нации.

Уточняется, что основным акционером Citgo является венесуэльская госкомпания PDVSA. Накануне Вашингтон продлил до 28 апреля лицензии на ряд операций для ее дочерних предприятий Citgo и PDV Holding, Inc.

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