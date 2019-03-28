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Гуайдо в Венесуэле на 15 лет запретили занимать госдолжности

28 Марта 2019 в 21:32
Гуайдо в Венесуэле на 15 лет запретили занимать госдолжности

Главе венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо на 15 лет запретили занимать любые государственные должности. Об этом заявил руковдитель контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо, передает РИА «Новости»

«Учитывая, что 105-я статья работы управления дает возможность вводить санкции в виде лишения прав госслужаших, принимается решение отстранить гражданина Хуана Гуаидо от любых должностей», - сообщил Аморосо.

Он добавил, что с середины февраля идет проверка собственности Гуаидо, которого подозревают в сокрытии информации и получении незадекларированных средств из-за рубежа. Аудиторы выяснили, что Гуаидо совершил более 90 зарубежных поездок общей стоимостью 300 млн боливаров (1200 долларов). Откуда он взял эти деньги, выяснить не удалось.

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