Гуайдо уверен в поражении Мадуро

Николас Мадуро не пользуется достаточной поддержкой военных, поэтому в случае применения силы против своих политических противников он потерпит поражение, заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

«При силовом сценарии Мадуро также потерпит поражение, потому что у него уже нет поддержки народа, нет международной поддержки и тем более нет [поддержки] 80% [личного состава] вооруженных сил, которые также хотят перемен», цитирует ТАСС «временного президента».

Напомним, что 23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его поддержали США, большая часть стран Евросоюза, Канада и подавляющее большинство стран Латинской Америки. Москва выразила поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.



Верховный суд Венесуэлы запретил провозгласившему себя временным президентом оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета. Как заявил глава суда Маикель Морен, такое решение вынесено по просьбе генпрокуратуры страны после того, как 28 января США объявили о введении санкций против нефтяной государственной компании PDVSA.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро как можно скорее уйти в отставку и уехать подальше от Венесуэлы.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец заявил в эфире НСН, что не вся армия Венесуэлы поддерживает Мадуро.