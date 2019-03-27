Гуайдо намерен свергнуть Мадуро через десять дней

Глава оппозиционной национальной ассамблеи, «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля начало неких «тактических действий» по свержению главы государства Николаса Мадуро. При этом как и что конкретно намерена делать оппозиция, он не уточнил, передает РИА «Новости».

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.