Грузовик задавил ребёнка в Москве и скрылся

Грузовой автомобиль сбил насмерть ребенка на северо-западе Москвы и скрылся. Как сообщает Телеканал «360», трагедия произошла в районе Митино примерно в полседьмого вечера.
Как рассказали очевидцы, мальчик попал под колёса, когда перебегал дорогу, как только загорелся зелёный свет. Несовершеннолетний погибь на месте. Грузовик, предположительно — какой-то спецтранспорт.
Позже к месту происшествия подошел гражданин, который представился тренером погибшего. Мужчина рассказал, что подросток возвращался домой после тренировки по биатлону.
Между тем, как пишут «Дни.ру», житель Новоуральска ненароком задавил на рыбалке своего приятеля после изрядно выпитого спиртного. От полученных травм мужчина умер на месте. Водитель приговорен судом к четырём годам колонии.