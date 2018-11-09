Грузовик задавил ребёнка в Москве и скрылся

Грузовой автомобиль сбил насмерть ребенка на северо-западе Москвы и скрылся. Как сообщает Телеканал «360» , трагедия произошла в районе Митино примерно в полседьмого вечера.

Как рассказали очевидцы, мальчик попал под колёса, когда перебегал дорогу, как только загорелся зелёный свет. Несовершеннолетний погибь на месте. Грузовик, предположительно — какой-то спецтранспорт.

Позже к месту происшествия подошел гражданин, который представился тренером погибшего. Мужчина рассказал, что подросток возвращался домой после тренировки по биатлону.

Между тем, как пишут «Дни.ру» , житель Новоуральска ненароком задавил на рыбалке своего приятеля после изрядно выпитого спиртного. От полученных травм мужчина умер на месте. Водитель приговорен судом к четырём годам колонии.