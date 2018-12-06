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Грузовик с поднятым кузовом врезался в надземный переход в Воронежской области

6 Декабря 2018 в 00:41
Грузовик с поднятым кузовом врезался в надземный переход в Воронежской области

В Рамонском районе Воронежской области на трассе М-4 «Дон» грузовик «Iveco» протаранил надземный пешеходный переход из-за произвольного поднятия кузова. В результате ДТП пострадали 34-летний водитель и 32-летний пассажир.

В результате столкновения надземный переход получил повреждения, сообщает РИА «Воронеж».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН подчеркнул, что большинство аварий происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

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