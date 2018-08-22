Грузия пожаловалась в ЕСПЧ на Россию из-за «оккупации территории страны»

Грузия подала очередной иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. На этот раз Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации территории страны» и «притеснениях этнических грузин», пишет «Русская планета».

На сайте грузинского минюста также говорится, что Россия виновата в смерти на территории Южной Осетии сотрудника силовых структур Грузии Арчила Татунашвили. Он был задержан по подозрению в шпионаже в 2008 году. По мнению Тбилиси, Россия скрывает виновных в его гибели, пишет «Газета.ру».

Это третий иск, который Грузия подала в ЕСПЧ к России. Первый был связан с депортацией грузин из России в 2006 году, второй – с боевыми действиями в Южной Осетии.