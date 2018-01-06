Воскресенье
07 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

«Грузинский легион» вышел из состава ВСУ

6 Января 2018 в 12:58
«Грузинский легион» вышел из состава ВСУ

Так называемый «Грузинский национальный легион» покинул состав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook.

Отмечается, что причиной такого решения стала некомпетентность командира 54-ой бригады Алексея Майстренко и его окружения.

«О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов «грузинского легиона» и 25 — батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители батальона заявили, что украинские командиры отняли у них личные вещи, транспортные средства, бронежилеты и каски.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.