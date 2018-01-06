«Грузинский легион» вышел из состава ВСУ

Так называемый «Грузинский национальный легион» покинул состав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook.



Отмечается, что причиной такого решения стала некомпетентность командира 54-ой бригады Алексея Майстренко и его окружения.

«О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов «грузинского легиона» и 25 — батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители батальона заявили, что украинские командиры отняли у них личные вещи, транспортные средства, бронежилеты и каски.