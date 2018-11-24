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Грузинские власти не пустили в страну писателя Виктора Ерофеева

24 Ноября 2018 в 19:06
Грузинские власти не пустили в страну писателя Виктора Ерофеева

Российский писатель Виктор Ерофеев не смог попасть на кинофестиваль в Грузию, куда был приглашен в качестве почетного гостя. Грузинские пограничники не пустили Ерофеева в страну, сославшись на отсутствие у него «разрешения».

«На границе мне сказали, что у меня нет разрешения на посещение Грузии. Начальник пограничной смены мне просто это объяснил, что такое есть решение. Почему и как? Сказал, что это не подлежит объяснению», - сообщил в субботу ТАСС Ерофеев

Писатель сообщил, что в России ему также не смогли объяснить причину отказа и как выглядит разрешение на посещение страны, которое с него потребовали. По мнению Ерофеева, действия грузинских пограничников выглядят нелогичными. Он напомнил, что посещал Грузию в мае, и никаких проблем с этим не было.

Напомним, на минувшей неделе еще несколько граждан РФ не были допущены в Грузию для участия в кинофестивале российского кино, в том числе создатель «Ералаша» Борис Грачевский.

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