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Группа Spice Girls решила воссоединиться

4 Ноября 2018 в 08:08
Группа Spice Girls решила воссоединиться

Легендарная поп-группа Spice Girls 5 ноября планирует объявить о воссоединении летом следующего года. Об этом сообщает Sun.

Издание отмечает, что в понедельник будет выпущено обращение участниц группы. Кроме того, 10 ноября Spice Girls дадут интервью телеведущему Джонатану Россу на британском канале ITV.

Напомним, группа Spice Girls была образована в 1994 году. Участницами коллектива стали Виктория Адамс (в замужестве Бэкхэм), Джери Холлиуэлл, Мелани Браун, Мелани Чисхолм и Эмма Бантон. Позже девушки запустили сольные проекты и группа распалась.

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