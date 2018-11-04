Группа Spice Girls решила воссоединиться

Легендарная поп-группа Spice Girls 5 ноября планирует объявить о воссоединении летом следующего года. Об этом сообщает Sun.



Издание отмечает, что в понедельник будет выпущено обращение участниц группы. Кроме того, 10 ноября Spice Girls дадут интервью телеведущему Джонатану Россу на британском канале ITV.

Напомним, группа Spice Girls была образована в 1994 году. Участницами коллектива стали Виктория Адамс (в замужестве Бэкхэм), Джери Холлиуэлл, Мелани Браун, Мелани Чисхолм и Эмма Бантон. Позже девушки запустили сольные проекты и группа распалась.