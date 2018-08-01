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Группа «Кирпичи» первой выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2018

1 Августа 2018 в 15:57
Группа «Кирпичи» первой выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2018

«Главное приключение года» начнется уже завтра: в четверг, 2 августа, в 22:00 на «Главной сцене» выступит искрометная группа «Кирпичи» родом из Санкт-Петербурга, а официально откроет фестиваль 3 августа в 17:00 фееричный сэт NOIZE MC с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии.

«Алиса» и Вадим Самойлов, «Ария» и «Группировка Ленинград», «Ногу Свело!» и «Uma2RmaН», Глеб Самойлов и «The Matrixx», «Кукыниксы», Гречка, «Anacondaz», «Секрет», «Бригадный подряд» - всего за три праздничных дня на трёх сценах «НАШЕСТВИЯ» 2018 выступят более 150 коллективов.

В этом году радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает своё 20-летие, поэтому и самый масштабный фестиваль страны пройдёт в особенно торжественной обстановке. Артисты готовятся исполнить свои главные хиты, которые неизменно радовали слушателей «НАШЕго» на протяжении этих насыщенных двух десятилетий.

Общий сбор гостей - 2 августа в 18:00 на поле Большое Завидово в Тверской области!

Подробности, расписание, меню и важная информация – на сайте nashestvie.ru

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