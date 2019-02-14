Грудинина сместили с поста главы совета депутатов Видного

Директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин лишился должности главы совета депутатов подмосковного Видного. Большинство депутатов проголосовали против его кандидатуры, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Членом совета депутатов Видного Павел Грудинин стал 10 сентября 2017 года, а уже 29 сентября при поддержке КПРФ занял пост председателя.

Отмечается, что Грудинина критикуют за то, что он мало внимания уделял социальному обеспечению жителей города, в частности, урезав социальные статьи бюджета.

Ранее Павел Грудинин рассказал НСН, чем вызван широкомасштабный рейд ФСБ и ФНС в крупные агрохолдинги страны.