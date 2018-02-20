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Грудинин считает, что в России вернуть смертную казнь

20 Февраля 2018 в 23:23
Грудинин считает, что в России вернуть смертную казнь

В России нужно отменить мораторий на смертную казнь, считает кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.

«Я согласен с тем, что нужно ввести смертную казнь в Российской Федерации. Вы с этим не согласны? Педофилам, которые насилуют, маньякам», сказал Грудинин в эфире телеканала «Дождь».

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. Последний смертный приговор в нашей стране был приведен в исполнение в 1996 году.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На высший пост в стране претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский, сообщает РИА «Новости»

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